شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ساند الأهلي محمد الشناوى عقب مباراة بيراميدز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي نفسه على سطح الأحداث الكروية في الشارع الكروي بسبب الخطأ الذي أرتكبه في مباراة بيراميدز أمس ، الخميس، بالجولة الـ27 ببطولة الدوري والتي أنتهت بالتعادل 2/2 .

الأهلي حرص على دعم ومساندة محمد الشناوي عقب المباراة خاصة وأن الفريق أمامه إرتباطات قوية الفترة المقبلة ، ونرصد في التقرير التالي كيف دعّم الأهلي حارسه الدولي.

س: كيف تعامل الأهلي مع خطأ محمد الشناوي عقب مباراة بيراميدز؟

ج: الدعم كان سريعاً من الجميع في الأهلي مع محمد الشناوي فقد تحدث عنه موسيماني المدير الفني عقب المباراة أمس ، وشرح موسيماني في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة الدور المهم لمحمد الشناوي مع الفريق.

وأكد المدير الفني أن الشناوي ساهم بشكل أساسي وكبير في انتصارات وبطولات القلعة الحمراء الأخيرة محلياً وأفريقياً.

وأوضح موسيماني أن الشناوي أفضل حارس مرمى في مصر وأفريقيا حالياً ولا يمكن أن يتأثر مكانه في الفريق بالخطأ الذي أرتكبه في مباراة بيراميدز.

س: ماذا عن موقف لاعبي الأهلي من محمد الشناوي؟

ج: جميع لاعبو الأهلي أعلنوا دعمهم الواضح لزميلهم بالفريق محمد الشناوي وأكدوا أن ما حدث في مباراة بيراميدز أمس وارد وقد يحدث من أي حارس مرمى في العالم ، كما أن الشناوي ساهم في تتويج الأهلي بالكثير من البطولات المحلية والقارية.

س: هل وجد محمد الشناوي دعماً من خارج الأهلي؟

ج: كثيرون ساندوه وكان أخرهم شريف إكرامي حارس الأهلي السابق وبيراميدز حالياً الذي أعلن دعمه لمحمد الشناوي الذي نشر صورة له مع حارس الأهلي عبر حسابه على تويتر، صحبها بتعليق: "ستبقى قويا يا أخى.. كل التوفيق فى النهائى والألمبياد يا بطل".

س: هل إتخذ الجهاز الفني أية عقوبات ضد محمد الشناوي؟

ج: لا ..ولم يفكر الجهاز الفني في إتخاذ أية عقوبات ضد الحارس الدولي لأن ما حدث له أمر وارد للغاية من أي حارس كما أن الجهاز الفني قام بدعم الشناوي ورفض تماماً فكرة توقيع أي غرامة مالية ولم يفكر في إحالته للدكة كما زعم البعض.