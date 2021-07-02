شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقي: طاهر طاهر وإبراهيم عادل يعوضان غياب صلاح عن المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حمادة صدقي نجم النادي الأهلي السابق، أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، إذا تمكن من ضم اللاعبين الذين يرغب في ضمهم للأولمبياد دون أن يضطر إلى غياب أي منهم، سيحقق إنجازاً في طوكيو.

وقال صدقي في تصريحات لبرنامج "60 دقيقة " عبر شاشة أون تايم سبورت 2: اتمنى أن تساعد الظروف شوقي غريب وألا يكون مجبراً على ضم أي لاعب، لأن لديه مشكلة بسبب لاعبي الأهلي، وأكرم وطاهر سيكونان متواجدين معه، وإذا استطاع شوقي غريب أن يضم كل اللاعبين الذين يرغب في ضمهم سيحقق شئ جيد.

أضاف: المنتخب الأولمبي يحتاج لاعباً في قلب الدفاع، وإبراهيم عادل وطاهر يعوضان وجود محمد صلاح، ومحمد صبحي يمكنه حراسة مرمى المنتخب في حالة عدم ضم الشناوي.

ويعلن اليوم شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، القائمة النهائية لأولمبياد طوكيو والتى تضم 22 لاعبا، بواقع 18 لاعبا يشاركون فى الدورة الأولمبية و4 لاعبين فى القائمة الاحتياطية، حيث تأكد غياب محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى عن أولمبياد طوكيو بعد رفض ناديه الانجليزى السماح للاعب بالمشاركة فى الأولمبياد، ليخرج اللاعب من حسابات جهاز المنتخب رغم أنه كان الخيار الأول لشوقى غريب وجهازه بين اللاعبين الثلاثة الكبار.

وحدد شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، يوم 6 يوليو المقبل موعدا لبدء المعسكر الأخير للفراعنة قبل السفر إلى طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد، وسيضم المعسكر 22 لاعبا هم الذين وقع عليهم الاختيار فى القائمة النهائية.

ويفتتح الفراعنة مشوارهم فى أوليمبياد طوكيو بمواجهة إسبانيا يوم 22 يوليو المقبل، ثم يلتقى الأرجنتين يوم 25 يوليو، ويختتم مواجهة الدور الأول بمواجهة أستراليا 28 من نفس الشهر.