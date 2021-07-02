شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينفى الموافقة على إعارة "الونش" للنصر السعودي و"زيزو" لاتحاد جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، موافقتها على إعارة محمود حمدي الونش وأحمد سيد زيزو ثنائي الفريق لناديين سعوديين.

وأكدت اللجنة في بيان منذ قليل، أنه لا يوجد أي اتفاق أو مفاوضات مع نادي النصر السعودي لإعارة محمود حمدي "الونش" بعد التجديد له، وكذلك مع نادي اتحاد جدة السعودي لإعارة أحمد سيد "زيزو".

وكانت مصادر قد سبق وقالت لـ"الخليج 365" أن هناك مفاوضات من جانب ناديى "النصر" و"اتحاد جدة" السعوديين مع نادى الزمالك لاستعارة "الونش" و"زيزو"، وهو ما رفض مسئولو الزمالك الرد عليها.

ويؤكد ”الخليج 365” أنه يقف على مسافة متساوية من كل الأندية المصرية، وأنه يعتز بالتعاون والعلاقة القائمة الوثيقة بينه وبين نادى الزمالك وجماهيره، وتقديره للدور الذى يقوم به النادى في دعم الرياضة المصرية، وكذلك ما تقوم به اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، من أجل مواصلة النهضة الرياضية الكبرى التي يشهدها النادى، والتي تكللت بالفوز بالعديد من البطولات المحلية والقارية.

كما يؤكد ”الخليج 365” أنه حريص دوماً خلال متابعته لأخبار وأنشطة نادى الزمالك أن يكون على تواصل دائم ومستمر مع إدارة النادي ومنظومته الإعلامية، لتوصيل الحقائق كاملة إلى جماهير النادى وكل المهتمين بأخبار الزمالك، وأنه لم يقصد مطلقاً في أي وقت الإساءة للنادى، أو التأثير على مسيرته، إيماناً من ”الخليج 365” بدور نادى الزمالك وتاريخه.