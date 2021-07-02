بريان كيد يترك مانشستر سيتي بعد 12 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

يترك بريان كيد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بعد 12 عاما تواجد فيها كجزء من الجهاز الفني للفريق.

كيد /72 عاما/ ساعد السيتي في الفوز بخمسة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبين لكأس الاتحاد الإنجليزي وستة ألقاب لكأس رابطة الأندية الإنجليزي المحترفة، خلال الفترة التي قضاها مع الفريق.

وقال كيد للموقع الرسمي للنادي :"كان شرفا لي أن أكون جزءا من هذا الفترة المثيرة في تاريخ النادي".

وأضاف :"أتمنى أن أكون قد قدمت لهم المساعدة الكافية والدعم خلال مسيرتي لإحداث فرق مع الفريق وأن أكون لعبت دورا صغيرا في نجاحات الفريق المختلفة".

وبدأ كيد مسيرته كلاعب مع فريق مانشستر يونايتد ولعب أكثر من 200 مباراة مع الفريق ، قبل أن ينتقل بعدها لمانشستر سيتي حيث سجل 44 هدفا في 98 مباراة بالدوري.

وتضمنت مسيرته التدريبية، تدريب فريق الشباب بمانشستر يونايتد، حيث لعب دورا بارزا في رعاية جيل 1992 الذي تضمن لاعبين مثل ديفيد بيكهام وبول سكولز وجاري نيفيل وريان جيجز ونيكي بات، قبل أن يتنحى من منصبه ليصبح مساعدا للسير أليكس فيرجسون في 1991.

وانضم كيد لمانشستر سيتي في 2009، في البداية كمدير تطوير فني، ولكن تم ترقيته ليصبح مساعدا لروبرتو مانشيني بعد أشهر من وصوله لتدريب الفريق خلفا للمقال مارك هيوز.

وتولى كيد تدريب الفريق لوقت قصير كمدير فني مؤقت، عقب رحيل مانشيني في 2013، وظل مساعدا لمانويل بيليجريني ومن بعده جوسيب جوارديولا.

وقال جوارديولا :"إن براين كيد أسطورة في هذا البلد. ليس فقط لما قام به هنا في مانشستر سيتي، ولكن في أندية أخرى من خلال مسيرته المذهلة".

وأضاف :" خبرته ساعدتنا لتحقيق شيئ مميز خلال فترة تواجده هنا، أتحدث عن كل المتواجدين هنا في مانشستر سيتي عندما أشكره على كل ما قدمه".