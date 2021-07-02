خاص.. استثناء لحل أزمة لاعبي الأهلي في أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أعلن شريف العريان، سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية، الحصول على استثناء بشأن حل أزمة سفر لاعبي الأهلي إلى طوكيو لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية.

ويشارك المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب في أولمبياد طوكيو المقرر انطلاقها يوم 23 من شهر يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل.

ويتعارض موعد سفر البعثة إلى طوكيو (16 يوليو) مع خوض الأهلي مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، والمقرر لها يوم 17 يوليو الجاري في المغرب.

وقال العريان لمصراوي: "حدث تواصل بيني وبين أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة، وبالفعل حصلنا على استثناء بخصوص سفر 4 لاعبين من الأهلي عقب مباراة كايزر تشيفز مباشرة؛ للحاق ببعثة المنتخب الأولمبي".

وأضاف: "هناك تواصل مستمر مع مسؤولي اتحاد الكرة؛ لإيجاد طيران في موعد مناسب من المغرب مباشرة لليابان من أجل وصول رباعي الأهلي يوم 18 يوليو".

وتابع: "بالطبع من الصعب عودتهم من المغرب لمصر، ثم السفر لليابان، هناك فارق توقيت، وبالتالي قد يصلون يوم 19 يوليو، ومن الأفضل تواجدهم يوم 18 من أجل إجراء المسحات الطبية، والاستعداد للمباراة الأولى".

وواصل: "كان هناك طلب مقدم بالفعل لاستثناء البعثة بالكامل، لكن تم رفض الطلب، والموافقة على استثناء 4 لاعبين من الأهلي".

وأتم سكرتير عام الأولمبية قائلا: "خلال ساعات وتحديدًا قبل الساعة 5 مساءً، من المفترض أن يرسل شوقي غريب القائمة النهائية المكونة من 18 لاعبًا، وأربعة لاعبين احتياطيين".