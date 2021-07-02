كروس يعلن اعتزاله اللعب دوليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن توني كروس، لاعب وسط المنتخب الألماني وريال مدريد، اعتزاله اللعب الدولي بعد خروج ألمانيا من منافسات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وكتب كروس في بيان نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد لعبت مع ألمانيا 106 مرة ولن يكون هناك المزيد، كنت أتمنى بشدة وقاتلت لكي أُكمل 109 مباراة ونحقق اليورو".

وأضاف صاحب الـ31 عاما: "لقد اتخذت قراراً بالاعتزال الدولي، وكان واضحًا لي منذ فترة طويلة أنني لن أشارك في كأس العالم 2022 في قطر".

وتابع: "القرار حُسم، ولا رجعة فيه".

وواصل: "إنه قرار لعائلتي ولي، لأنه سيكون أمرا جيدا أيضا بالنسبة لي أن أتواجد مع عائلتي لوقت أطول. أود أن أكون متواجدا مع عائلتي كزوج وأب".

وكان المنتخب الألماني تلقى صدمة قوية بالخروج من دور الـ16 ليورو 2020 بعد الخسارة أمام نظيره الإنجليزي بثنائية نظيفة يوم الثلاثاء الماضي على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن.

وشارك كروس في نهائيات كأس العالم ثلاث مرات من بينها نهائيات مونديال 2014 التي توج بها المنتخب الألماني في البرازيل، وقد شارك في نسختي 2010 و2018 أيضا.

وصعد كروس من قطاعات المراحل العمرية في بايرن ميونخ، وتألق خلال فترة إعارته لفريق باير ليفركوزن وانضم إلى ريال مدريد الإسباني عام 2014.

وتوج كروس مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات وحقق معه نجاحا كبيرا في المنافسات المحلية، وقد أثبت نفسه كواحد من أفضل لاعبي خط الوسط الألمان في جيله.