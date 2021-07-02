موعد مباراة الارجنتين والاكوادور في بطولة كوبا أمريكا 2021.. القنوات الناقلة والمعلق

تعرف على موعد مباراة الارجنتين والاكوادور في بطولة كوبا أمريكا 2021 مع القنوات الناقلة والمعلق ضمن منافسات اليوم الثاني من دور ربع النهائي.

تُقام مباراة الارجنتين والاكوادور على ملعب أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو بمدينة جويانيا في البرازيل، وبدون حضور الجماهير بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا داخل بلاد السامبا.

ويحين موعد مباراة الارجنتين والاكوادور، يوم الأحد 4 يوليو 2021 وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 01:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، 03:00 بتوقيت مصر، 04:00 بتوقيت السعودية، 05:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة الارجنتين والاكوادور في بطولة كوبا أميركا 2021، على قناة بي إن سبورتس ماكس 5 و6، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما ينقل على سبورت تي في 2 البرتغالية.

وصعد منتخب الارجنتين إلى دور ربع النهائي بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، حيث تعادل مع تشيلي في الجولة الأولى وفاز على الأوروجواي، باراجواي، وبوليفيا على الترتيب.

بينما تأهل منتخب الاكوادور من المركز الرابع بالمجموعة الثانية بعدما جمع 3 نقاط، خسر أمام كولومبيا في الجولة الأولى، وسجل بعدها 3 تعادلات متتالية أمام فنزويلا، بيرو، والبرازيل، ولم يعرف طعم الانتصار في البطولة حتى الآن.

تاريخ مواجهات الارجنتين والاكوادور في كوبا أمريكا

تواجه الارجنتين والاكوادور في 14 مباراة في بطولة كوبا أمريكا، نصف تلك المواجهات أقيمت من عام 1941 حتى عام 1959.

ففي نسخة كوبا أمريكا 1941 تقابل المنتخبين لأول مرة، وانتصر منتخب الارجنتين بنتيجة (6-1)، قبل أن يسجل 5 انتصارات متتالية في نسخ 1942، 1945، 1947، 1955، و1957.

وشهدت نسخة 1942 أكبر انتصار في تاريخ مواجهات المنتخبين، حينما فازت الارجنتين بنتيجة (12-1)؛ وتفادى منتخب الاكوادور الهزيمة السابعة بعدما تعادلا في كوبا أمريكا 1959.

وعاد المنتخب الارجنتيني ليحقق الانتصار السابع على الاكوادور في بطولة كوبا امريكا 1963، قبل أن يتعادلا في نسخة 1983.

تواصلت عقدة منتخب الاكوادور امام منتخب الارجنتين بعدما فاز الاخير في نسختي 1987، و1999، وتعادلا في نسختي 1989، و1997.

وبقيت الاكوادور دون انتصار على منتخب الارجنتين في كوبا أمريكا حينما تواجها لآخر مرة نسخة 2004، حيث انتصر التانجو على اللوس أميريلوس بنتيجة (6-1).