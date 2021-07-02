مشاهدة مباراة اسبانيا وسويسرا في بث مباشر ببطولة يورو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة اسبانيا وسويسرا في ربع نهائي بطولة يورو 2020، ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة 2-7-2021.

تُقام مباراة اسبانيا وسويسرا على ملعب غازبروم أرينا بمدينة سانت بيتيرسبرغ في روسيا، بحضور جماهيري كبير، وتنطلق صافرة البداية من الحكم الإنجليزي “مايكل أوليفر”، في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة اسبانيا وسويسرا في بطولة يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي العماني “خليل البلوشي”، كما ينقل بشكل مجاني على TRT 1 HD التركية، وZDF HD الألمانية.

صعد منتخب اسبانيا إلى دور ربع النهائي بعد فوزه على منتخب كرواتيا بنتيجة (5-3)، بعد التمديد للأشواط الإضافية، بينما تأهل منتخب سويسرا بعد إقصاءه لبطل العالم منتخب فرنسا بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بنتيجة (3-3).

ويدخل منتخب اسبانيا المباراة بصفوف مكتملة بغض النظر عن إمكانية غياب الظهير الأيسر خوسيه جايا الذي يعاني من إصابة خفيفة، بينما سيفتقد منتخب سويسرا لاعب الوسط جرانيت تشاكا بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

تاريخ مواجهات اسبانيا وسويسرا

ألتقى المنتخبان في 7 مباريات ودية و9 مباريات رسمية على مدار تاريخ المواجهات المباشرة بينهما، والبداية كانت في عام 1925 وانتصرت اسبانيا على سويسرا بثلاثية نظيفة ضمن أجندة المباريات الدولية الودية.

خاض بعدها منتخب اسبانيا وسويسرا 5 مباريات ودية متتالية من عام 1927 وحتى عام 1955، انتصر اللاروخا في 4 مناسبات، وسيطر التعادل على مباراة واحدة، أما المباراة الودية السابعة بينهما فكانت في عام 2018 وانتهت بالتعادل (1-1).

وشهدت تصفيات قارة أوروبا المؤهلة كأس العالم 1957 أول مباراة رسمية بين المنتخب الاسباني مع نظيره السويسري، وانتهت بالتعادل الإيجابي (2-2) في الجولة الأولى من دور المجموعات، قبل أن يسجل الماتادور الانتصار في الجولة السادسة بنتيجة (2-1).

وتقابلت اسبانيا مع منتخب سويسرا مرتين في تصفيات أولمبياد طوكيو 1964، وانتصر اللاروخا في المباراتين، الأولى بنتيجة (1-0)، والثانية بسداسية نظيفة وهي النتيجة الأكبر في تاريخ المواجهات المباشرة بين المنتخبين.

وتواجه المنتخبان في 3 نسخ من نهائيات كأس العالم 1966، 1994 و2010، انتصر المنتخب الاسباني في مباراتين، بينما حقق المنتخب السويسري أول انتصار على اللاروخا في مونديال جنوب أفريقيا بالجولة الأولى من دور المجموعات.

وفي دوري الأمم الأوروبية 2020، اصطدمت اسبانيا مع سويسرا في مناسبتين بدور المجموعات للمستوى الأول، وتمكن ابناء لويس إنريكي من تحقيق الانتصار في المواجهة الأولى، بينما انتهت الثانية بالتعادل الايجابي (1-1).