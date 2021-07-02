مشاهدة مباراة ايطاليا وبلجيكا في بث مباشر ببطولة يورو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة ايطاليا وبلجيكا في قمة مواجهات ربع نهائي بطولة يورو 2020، ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة 2-7-2021.

تُقام مباراة ايطاليا وبلجيكا على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ في ألمانيا، بحضور جماهيري كبير، وتنطلق صافرة البداية من الحكم السلوفيني “سلافكو فينسيتش”، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة ايطاليا وبلجيكا في ربع نهائي يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما ينقل بشكل مجاني على TRT 1 HD التركية، وقناة ZDF HD الألمانية.

وتأهل منتخب بلجيكا الى دور ربع النهائي ببطولة يورو 2020 بعدما أطاح بنظيره البرتغالي في دور الـ16، بهدف دون مقابل سجله ثورجان هازارد، في المباراة التي جمعتهما يوم الاحد الماضي على ملعب “لا كارتوخا” بمدينة إشبيلية الإسبانية.

في المقابل، صعد منتخب ايطاليا بصعوبة بعد فوزه على النمسا في الأشواط الإضافية، بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب “ويمبلي” بمدينة لندن في إنجلترا يوم السبت الماضي.

ويغيب بشكل مؤكد عن منتخب بلجيكا في مباراة اليوم أمام ايطاليا كل من، المدافع تيموثي كاستاني، وحارس المرمى سيمون مينيوليه للإصابة، بالإضافة إلى الجناح ناصر الشاذلي لأسباب شخصية.

وتلقى منتخب بلجيكا ضربة موجعة بإصابة نجميه، كيفين دي بروين وإيدين هازارد في المباراة الماضية أمام البرتغال، ولكن حتى الآن لم يتأكد غياب الثنائي عن مباراة اليوم بنسبة 100%.

بينما سيفتقد منتخب ايطاليا جهود الظهير الأيمن أليساندرو فلورينزي بسبب الإصابة، كما تحوم الشكوك حول مشاركة المدافع جورجيو كيلليني للإصابة ايضًا.

تاريخ مواجهات ايطاليا وبلجيكا

بدأ تاريخ المواجهات المباشرة بين المنتخبين بخمس مباريات ودية خلال الفترة من عام 1913 وحتى 1952، وتمكن المنتخب الايطالي من تحقيق الانتصار 4 مرات، بينما حقق المنتخب البلجيكي الفوز في مباراة واحدة.

وفي عام 1954 لعب المنتخبين أول مباراة رسمية وكانت في دور المجموعات بكأس العالم 54 بسويسرا، وشهدت فوز منتخب ايطاليا بنتيجة (4-1).

بعد تلك المبارة انتظر البلدان 18 عامًا ليتقابلا من جديد، ولكن هذه المرة في دور ربع نهائي كأس أمم أوروبا 1972، وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي (0-0)، وفي الإياب فاز منتخب بلجيكا بنتيجة (2-1).

وفى بطولة كأس أمم أوروبا 1980 تقابلت ايطاليا وبلجيكا فى دور المجموعات، وانتهي اللقاء بالتعادل السلبي (0-0).

ومع دخول الألفية الجديدة واجه المنتخب الايطالي نظيره البلجيكي في يورو 2000 واستطاع الآزوري تحقيق الفوز بفضل ثنائية فرانشيسكو توتي وستيفانو فيوري.

ألتقى المنتخبان بعدها في مباراتين وديتين 2008، و2015، وفاز المنتخب الايطالي في اللقاء الأول بنتيجة (3-1)، وفي اللقاء الثاني فاز المنتخب البلجيكي بنفس النتيجة.

ويعود آخر لقاء جمع بين ايطاليا وبلجيكا إلى عام 2016 في الجولة الأولي من دور المجموعات ببطولة أمم أوروبا حيث حقق حينها الطليان الفوز بثنائية نظيفة، فلمن ستكون الغلبة اليوم في موقعة يورو 2020؟