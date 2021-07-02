شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتوصل لاتفاق مع بن شرقي لتجديد عقده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توصلت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، لاتفاق مع المغربي اشرف بن شرقي، لتمديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة موسمين جديدين بخلاف الموسم المتبقي في عقده.

وينتظر ان يعقد مسؤولو اللجنة، جلسة مع بن شرقي عقب مواجهة غزل المحلة المقبلة في الدوري للاتفاق على كافة التفاصيل المالية الخاصة بالعقد الجديد حتي يتم الإعلان عنها رسمياً.

وأبدي الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، تمسكه بالابقاء على بن شرقي ضمن صفوف الفريق، وسرعة الانتهاء من تمديد تعاقده لإضفاء المزيد من الاستقرار والحفاظ على القوام الأساسي للفريق، وتفادي تكرار ماحدث مع التونسي فرجاني ساسي.

يأتي هذا في الوقت، الذي ستبدأ فيه اللجنة المكلفة بإدارة النادي، بدراسة بعض الأسماء المرشحة من قبل كارتيرون، والسعي لضمها لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة لتدعيم المراكز التي يرغب كارتيرون في تدعيمها بالعديد من العناصر غير المتوافرة سواء المقيدون في القائمة أو في قطاع الناشئين بالنادي.

وكان كارتيرون، قد عقد عدة جلسات مع مسؤولى قطاع الناشئين بالنادي لبحث إمكانية تصعيد عدد من اللاعبين للفريق الأول، للاستفادة منهم خلال الفترة المقبلة، ومطالبتهم بترشيح أي لاعب يتألق خلال الفترة المقبلة حتي يتم تصعيده للفريق الأول للاستفادة من المواهب الموجودة في قطاع الناشئين.