شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يرفض المغامرة بـ«حازم» أمام المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يؤدي الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، مرانه الرئيسي غدا السبت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي بميت عقبة، استعداداً لمواجهة غزل المحلة المقررة الاثنين ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين للدوري.

وعلي الرغم من اعلان الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد اسامة، عن جاهزية حازم امام، للمشاركة امام المحلة بعد تخلصه من آلام السمانة، إلا أن باتريس كارتيرون، رفض حسم مصير اللاعب من المشاركة بصفة أساسية في المواجهة المقبلة وأرجأ تحديد موقف اللاعب من المشاركة إلى المران الأخير الذي سيؤديه الفريق غداً الاحد، والذي سيعلن بعده كارتيرون، أسماء اللاعبين الذي سيخوضون المواجهة، حيث يخشي كارتيرون من تجدد إصابة اللاعب، والذي يعد احد العناصر الأساسية للفريق خلال الفترة الحالية.

وعقد كارتيرون، جلسة مع اللاعبين، طالبهم خلالها بضرورة تحقيق الفوز على المحلة وحصد النقاط الثلاث، واستغلال تعثر الأهلي بعد تعادله أمام بيراميدز، أمس، لتصدير الضغط عليه بتوسيع فارق النقاط معه.