شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينفي إعارة الونش وزيزو إلى الخليج .. ويرفض أي أخبار تهز استقرار الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نفى الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ما ورد من أخبار مغلوطة عن اتفاق أو مفاوضات الزمالك مع نادي النصر السعودي لإعارة محمود حمدي «الونش» بعد التجديد له، وما نشر حول مفاوضات النادي مع نادي اتحاد جدة السعودي لإعارة أحمد سيد زيزو .

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب منع التعامل مع أحد المواقع الإخبارية بعد الأخبار التي نشرها لهز استقرار الفريق الأول لكرة القدم بحسب الموقع الرسمي لنادي الزمالك

ونشر الزمالك بياناً رسمياً عبر موقعه أكد وقف التعامل مع الموقع المذكور بعد تسريبه أخبار لزعزعة استقرار القلعة البيضاء بعد نشره خبر حول على قرب موافقة الزمالك على إعارة محمود حمدي الونش وأحمد سيد زيزو ثنائي الفريق.

وأكد نادي الزمالك في بيانه أنه سوف يتقدم بشكوى رسمية غدا السبت للهيئة الوطنية للصحافة، ونقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى للإعلام ضد ما حدث من تجاوز في حق النادي وجماهيره العريضة في كل مكان.

وأكد الكابتن حسين لبيب أنه يشترط اعتذار الموقع عن ما حدث لجماهير الزمالك حتى يعود التعاون مرة أخرى مع الموقع.