شكرا لقرائتكم خبر عن حقائق و أرقام تهمك قبل مواجهة إسبانيا وسويسرا في ربع نهائي «يورو 2020» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تخوض إسبانيا مواجهة من العيار الثقيل في ربع نهائي بطولة أوروبا 2020 المثيرة للاهتمام، حيث ستواجه سويسرا على أرضية ملعب كريستوفسكي يوم الجمعة. لعب كلا المنتخبين مباريات خروج المغلوب في وقت سابق من هذا الأسبوع وسيحتاجان إلى تقديم مستوى أقوى للوصول إلى نصف النهائي.

حققت سويسرا عودة مُذهلة أمام منتخب فرنسا في وقت سابق من هذا الأسبوع وستحتاج إلى بذل جهد مماثل ضد إسبانيا. السويسريون قادرون تمامًا على توجيه ضربة قاضية للإسبان ولكن يجب عليهم التحضير جيدًا لخوض هذه المباراة.

خاضت إسبانيا مغامراتها الخاصة في دور الـ16 وتعرضت للإحراج الكبير أمام منتخب كرواتيا الذي عاد في نتيجة المباراة قبل أن يُعيد الثنائي ألفارو موراتا وميكيل أويارزابال الحياة للمدرب لويس إنريكي في مُنافسات يورو 2020.

إسبانيا ضد سويسرا وجهًا لوجه:

إسبانيا لديها سجل ممتاز ضد سويسرا، حيث فازت في 16 مباراة من إجمالي 22 مباراة لعبت بين المنتخبين. نجحت سويسرا في تحقيق فوز واحد فقط على إسبانيا وسيتعين عليها بذل مزيدًا من الجهد إذا كان لديهم رغبة في مواصلة مشوارهم بالبطولة.

ووقع اللقاء السابق بين المنتخبين في دوري الأمم الأوروبية العام الماضي وانتهى بالتعادل 1-1. سجل جيرارد مورينو هدف التعادل في وقت متأخر من ذلك اليوم وقد يلعب دورًا مهمًا في هذه المباراة.

الأرقام التي يجب أن تعرفها قبل اللقاء:

بعد التعادل في أول مباراتين في يورو 2020، وجدت إسبانيا أخيرًا نفسها وأصبحت أول منتخب يسجل خمسة أهداف في مباراتين متتاليتين في المسابقة. كان للويس إنريكي وسيرجيو بوسكيتس تأثير إيجابي على فريقهم وشهدوا تسجيل 10 أهداف في آخر مباراتين.

بفضل تسديدته الرائعة في الوقت الإضافي ضد كرواتيا، انضم ألفارو موراتا إلى فرناندو توريس كأكثر هدافي إسبانيا في بطولة أوروبا برصيد خمسة أهداف. لقد رفع موراتا الضغط عن نفسه في المباراة الأخيرة، بعدما تعرض للانتقادات في الأونة الأخيرة وهو بالفعل في الطريق الصحيح الآن.

انتهى سجل إسبانيا الخالي من عدم الخسارة ضد سويسرا في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2010 عندما حقق السويسريون فوزهم الأول على الإطلاق ضد لا فيوريا روخا. عانت إسبانيا بداية سيئة مماثلة في بطولة أوروبا 2020 لكنها عادت بشكل مثير للإعجاب لتعلن عن نفسها كمنافسين على اللقب.

كانت سويسرا أيضًا في حالة تهديف رائعة في يورو 2020 وسجلت ثلاثة أهداف في كل من آخر مباراتين لها. لم يسجل السويسريون أبدًا أكثر من هدفين في مباراة باليورو قبل هذا العام وقد يصنعون المزيد من التاريخ في مواجهة الجمعة.

وصل شيردان شاكيري إلى علامة فارقة مع سويسرا الأسبوع الماضي عندما أصبح هداف بلاده في البطولات الدولية الكبرى بسبعة أهداف. ولم يعرف شاكيري طريق شباك منتخب فرنسا في المباراة السابقة وسيتطلع لوضع بصمته في شباك إسبانيا.