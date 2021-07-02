شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا قال موسيماني «نجيب حارس تاني» بعد خطأ الشناوي أمام بيراميدز؟.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض محمد الشناوي حارس منتخب مصر الأول والنادي الأهلي لهزة كروية عنيفة مساء أمس عقب خطائه أمام فريق بيراميدز في الدوري المصري وتسببه في تسجيل الفريق صاحب الأرض هدف التعادل خلال الوقت الذي يصعب فيه التعديل.

بيستو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، كان درعا وسيفا لحارسه خاصة في المؤتمر الصحفي بعدما حاول صحفي توجيها سؤالا للمدرب الجنوب أفريقي عن خطأ محمد الشناوي الكارثي خلال مواجهة بيراميدز، ليرد بقوة «الموس» كما أطلقت عليه جماهير الأهلي: «علشان خطأ واحد نجيب حارس تانى».