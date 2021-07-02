شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خطأ مباراة بيراميدز.. سيد عبد الحفيظ "كف بكف" مع الشناوى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض محمد الشناوى كابتن النادى الأهلى وأحد أفضل حراس المرمى فى القارة الأفريقية، خلال الفترة الأخيرة لانتقادات بعد الأخطاء التي وقع بها بما يكلف فريقه الوقوع فى مواقف حرجة وفقدان النقاط خلال المسابقات الكروية، وكان آخرها خطأه القاتل فى مباراة الأهلى وبيراميدز، أمس الخميس، ببطولة الدورى العام، وتسببه فى تسجيل هدف التعادل لصالح بيراميدز في الدقائق الأخيرة من المباراة.



الشناوى

ورغم أن هذه الأخطاء قد لا تقبل من حارس مرمى فى ظروف أخرى، إلا أن محمد الشناوى يحظى برصيد كبير من الإنجازات لدى جماهير القلعة الحمراء وإدارة النادى بشكل خاص، ونجوم الكرة بمختلف الفرق المصرية بشكل عام، بما أتاح له حملة دعم كبرى بعد خطأه فى مباراة بيراميدز، ليدعموه ويشجعونه على الاستمرار فى تقديم أفضل ما لديه.

وفى هذا الإطار، برزت لقطة جمعت سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فى النادى الأهلى مع الشناوى، قبل انطلاق المران الأول للفريق بعد مباراة بيراميدز، اليوم الجمعة، حيث حرص عبد الحفيظ على مساندة الشناوى وتقديم الدعم النفسى له لمواجهة تلك الضغوط التي يتعرض لها وبث الثقة فيه أمام اللاعبين ومشجعى الأهلى، وذلك من خلال صورة نشرها حساب الأهلى على انستجرام، والتى ظهر فيها سيد عبد الحفيظ وهو يصافح الشناوى "كف بكف" لمساندته ودعمه.



الشناوى وسيد عبد الجفيظ

وخاض الأهلي مرانه اليوم، دون راحة، استعدادا لمواجهة سموحة، في إطار منافسات الجولة 28 بطولة الدوري الممتاز، واشتمل المران على جانب بدني خفيف بمشاركة جميع اللاعبين، فيما خاض اللاعبون الذين لم يشاركوا في مباراة بيراميدز أمس تقسيمة قوية بمشاركة حارسين.



مران الاهلى اليوم



لاعبى الاهلى

وخاض فريق الاهلى تقسيمة قوية خلال مرانه صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة سموحة ، بدأ المران بمحاضرة من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، ثم خاض اللاعبون فقرة بدنية خفيفة ، ويسعى الأهلي للعودة إلى الانتصارات وتحقيق أهداف المرحلة الحالية التي يركز فيها الفريق على بطولة الدوري الممتاز.



تدريب لاعبى الاهلى

وكان الأهلى قد تعادل مع بيراميدز بهدفين لمثلهما خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الخميس، باستاد الأهلى والسلام فى الجولة 27 من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، سجل إبراهيم عادل وتراورى ثنائية بيراميدز، فيما سجل ثنائية الأهلى حسين الشحات وكهربا.

وبهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده إلى 42 نقطة جمعها 20 مباراة، ويبقى فى المركز الثالث، كما يرتفع رصيد بيراميدز إلى 35 نقطة ويرتفع للمركز الثامن.