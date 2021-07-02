شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب ..جنى خالد لاعبة السباحة: بحب الرسم و نفسى اسافر كل العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "جنى خالد " لاعبة السباحة فى نادى سبورتنج والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب ، كما إنها تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.



لاعبة السباحة

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الرسم ، بحب الرسم جدا ، والمشى على الشاطئ

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

كل الاكل بيكون صحى لانى عاملة دايت من 4 سنوات

من نجمك المفضل ؟

فريدة عثمان على مستوى الرياضة، تبذل مجهود للوصول إلى أهدافها واى شخص يتمنى يحقق اللى وصلتله فى مجالها



جنى خالد

من مطربك المفضل ؟

The neiborhood بحب كل ما يقدموه

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه ؟

رحالة، لو مكنتش لاعبة كنت اتمنى اسافر باستمرار لاكتشاف العالم

لما تتعاكسى فى الشارع .. ايه بيكون رد فعلك ؟

بقف فى مكانى مع نفسى و اراقب واتابع كل ما يدور حولى

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟

زندايا..عندها كمية طاقة كبيرة فى كل ما تقدمه من أعمال، واتمنى اكون مثلها في يوم من الايام .

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الاثنين كل حاجة حسب المناسبة

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

ممكن نفس مجالي، يكون سباح ويسيبلى حرية اتخاذ القرار المناسب