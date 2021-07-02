شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال يدعم الشناوي: "اللي مبيغلطش فى كرة القدم يجي يلعب معايا تنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق، رسالة دعم قوية لمحمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، وذلك بعدما الخطأ الذي وقع فيه في الدقائق الأخيرة في مباراة الأهلي وبيراميدز، والذي تسبب في خروج اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثلهما، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس بالدوري العام.

وقال بلال في تصريحات لـ "الخليج 365: الشناوي الأفضل في أفريقيا لذلك غلطته علي قدر حجمه، و"اللي مبيغلطش في كرة القدم يجي يلعب معايا تنس".

أضاف نجم الأهلي السابق: كل حراس العالم لهم أخطاء لكن يجب علي الشناوي ان يتماسك سريعا، والزمالك فريق كبير غير ٣ حراس نتيجة أخطاء كارثية.

واصل هداف الأهلي السابق متحدثاً عن المنافسة على الدوري العام قائلاً: صعوبة الدوري ليست في المنافسة أو في المباريات الصعبة، الأهلي كسب المنافس في مباراة وتعادل في الثانية يعني بالمنطق الأفضلية للأهلي، لكن صعوبة الدوري تكمن في زخم المباريات المؤجلة، وهذا سبب الضغط علي المدرب واللاعبين وبتفقدنا حاسة المنافسة الحقيقية.

واصل: المباريات المؤجلة ٧، يعني كأنك تلعب دوري "لوحدك"، دوري تنافس فيه نفسك، لأنك مطالب بالمكسب دون النظر إلى نتائج الخصوم.