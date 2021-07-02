الامارات | رسميا.. اتحاد كلباء يتعاقد مع نجم بوخوم الألماني

شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. اتحاد كلباء يتعاقد مع نجم بوخوم الألماني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم عبر حساب النادي في "تويتر" عن التعاقد رسمياً مع نجم نادي بوخوم الألماني روبورت زلاي لتمثيل "النمور" في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي.

وجرت مراسم توقيع العقد بحضور رئيس شركة اتحاد كلباء لكرة القدم علي كانو، وعضو الشركة عيسى موسى بن هويدن وعدد من المسؤولين.

ويعد اللاعب الجديد أحد أبرز الصفقات الكروية لما يتمتع به من مواصفات فنية وقيادية مميزتين حيث ساهم في الموسم الماضي في تسجيل 15 هدفا وصناعة 16 هدف.

وسيتم تسجيل اللاعب بدلا عن البرازيلي وانديرسون بصفة لاعب محترف.



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