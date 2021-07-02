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الامارات | رسميا.. اتحاد كلباء يتعاقد مع نجم بوخوم الألماني

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محمد فاضل - الشارقة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم عبر حساب النادي في "تويتر" عن التعاقد رسمياً مع نجم نادي بوخوم الألماني روبورت زلاي لتمثيل "النمور" في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي.
وجرت مراسم توقيع العقد بحضور رئيس شركة اتحاد كلباء لكرة القدم علي كانو، وعضو الشركة عيسى موسى بن هويدن وعدد من المسؤولين.
ويعد اللاعب الجديد أحد أبرز الصفقات الكروية لما يتمتع به من مواصفات فنية وقيادية مميزتين حيث ساهم في الموسم الماضي في تسجيل 15 هدفا وصناعة 16 هدف.
وسيتم تسجيل اللاعب بدلا عن البرازيلي وانديرسون بصفة لاعب محترف.
 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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