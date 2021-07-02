الامارات | العين يعلن تمديد عقد نجمه التوغولي لابا كودجو

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يعلن تمديد عقد نجمه التوغولي لابا كودجو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم، عبر بيان رسمي اليوم عن تمديد عقد مهاجمه الدولي التوغولي، لابا كودجو، حتى عام 2024 ليقطع بذلك الطريق أمام الأندية التي كانت ترغب في الحصول على خدماته بنهاية عقده الذي كان ينتهي بنهاية الموسم القادم. وأعرب لابا كودجو في حديثه للموقع الرسمي عن سعادته البالغة بتمديد عقده مع العين، مؤكداً: "أن الثقة الكبيرة التي منحتها لي إدارة النادي بتمديد عقدي، تعزز من مسؤوليتي في الدفاع عن شعار (الزعيم)، بالصورة المشرفة التي تتسق مع طموحات جماهير هذا النادي الكبير".

واختتم:"أهداف الأندية الكبيرة دائماً واضحة، وإن كانت هناك تحديات، فلابد من تجاوزها بمضاعفة الجهود والرغبة القوية على إسعاد الجماهير الوفية، وإظهار روح القتال والتحدي والجدية، ونعد جماهيرنا بالعمل الجاد من أجل تحقيق الأهداف المرجوة خلال الموسم القادم".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news