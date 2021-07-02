شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي يجتمع بمعاونيه للتحضير لمباراة سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع جهازه المعاون؛ لبدء التحضير لمباراة سموحة التي تقام مساء الأحد المقبل بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة ٢٨من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت جلسة المدير الفني مع معاونيه قبل انطلاق مران الأهلي؛ للتأكيد على البرنامج التدريبي الذي ينفذه الفريق اليوم في بداية التحضير لمباراة سموحة.

وأدى الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة.

وحرص بيتسو موسيماني على عقد محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي طالبهم خلالها بإغلاق ملف مباراة بيراميدز والتركيز في مباراة سموحة التي تعد الهدف الأهم حاليا؛ للعودة من جديد إلى طريق الانتصارات وتحقيق أهداف المرحلة الحالية التي يركز فيها الفريق جهوده الفنية والذهنية على بطولة الدوري الممتاز.