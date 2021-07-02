شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل عبد المنعم يطمئن متابعيه بعد تعرضه لحادث سير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن أحمد عادل حارس مرمى الأهلي سابقاً والجونة حالياً، متابعيه عبر موقع انستجرام، على حالته الصحية، بعدما نشر صوراً قبل عدة أيام من تعرضه لحادث سير أدى إلى تهشم واجهة سيارته، ونشر أحمد عادل فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام وقال: بقالي فترة غايب عن السوشيال ميديا بسبب الحادثة التي تعرضت لها، كنت متأثراً والآن أصبحت أفضل وأشكر الجماهير التي أرسلت لي رسائل وكانت تدعو لي شكرا.

وكان أحمد عادل عبد المنعم قد نشر قبل أيام صورا لسيارته بعد الحادث والتى ظهر عليها التدمير من الأمام بشكل كبير، وكتب قائلاً "الحمد لله اللطيف ربنا نجاني من الموت، الحمد لله".

وسرعان ما استقبل حارس مرمي الأسبق، على الصور التي نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، عدد كبير من التعليقات التي تطمئن علي حالته الصحية بعد الحادثة التي دمرت على اثرها السيارة.

أول ظهور بالتشكيل الأساسى فى الأهلى لعادل كان عام 2009 بعد رحيل عصام الحضرى، ليقرر البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى للأهلى وقتها الدفع به رفقة زميله أمير عبد الحميد بالتبادل قبل عودة شريف إكرامى للقلعة الحمراء من رحلته الاحترافية.

وخطف الأنظار عبد المنعم فى موسم 2010 / 2011، حين وجد نفسه الحارس الوحيد بالفريق بعد إصابة الحارسين الأساسيين شريف إكرامى ومحمود أبو السعود فى وقت واحد ليؤكد أنه من الحراس أصحاب القدرات العالية.