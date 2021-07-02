شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشمس يحيي ثورة 30 يونيو بحفل غنائي بحمام السباحة الجديد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم النشاط الثقافي والاجتماعي بنادي الشمس حفلا غنائيا مساء اليوم الجمعة علي حمام السباحة الجديد، ويقام الحفل تحت رعاية مجلس ادارة النادي برئاسة أسامة أبوزيد بمناسبة احتفالات ثورة 30 يونيو ومرور ثماني سنوات علي انتصار الشعب في طرد جماعة الاخوان الإرهابية.

ويحيي الحفل فرقة أنغام الشباب للموسيقي العربية بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة.

وستقوم الفرقة الموسيقية باحياء الحفل بمجموعة من الأغاني الوطنية بجانب أغاني الكورال لتناسب كل متطلبات الأعضاء .

ومن المنتظر حضور عدد كبير من الاعضاء في ظل الاستمتاع بالتواجد علي حمام السباحة ومع ارتفاع درجة حرارة الجو في الفترة الحالية.