شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى يدعم محمد الشناوى: كن قوياً بالتوفيق فى افريقيا والاولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص شريف إكرامى، حارس مرمى نادى بيراميدز، على دعم صديقه وزميله الأخطبوط محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر، مؤكدا أنه سيظل قويا ومتمنيا له التوفيق فى نهائى دورى أبطال إفريقيا وأولمبياد طوكيو.

ونشر إكرامى، صورة مع الشناوى، عبر حسابه على تويتر، صحبها بتعليق: "ستبقى قويا يا أخى.. كل التوفيق فى النهائى والألمبياد يا بطل".

وكان النادى الأهلى، دعم حارس مرمى الفريق الأول محمد الشناوى، بعد خطأه الكارثى الذى تسبب فى التعادل مع بيراميدز، 2/2، خلال اللقاء الذى أقيم مساء الخميس، ضمن لقاءات الجولة 27 من بطولة الدورى، مؤكدا على ثقته الكاملة فى حارس مرمى مصر الأول.

ونشر الحساب الرسمى للنادى الأهلى، عبر تويتر، صورة للشناوى، صحبها بتعليق: "قائد فريقنا.. حارس مصر الأول.. نثق بك".

وتعادل الأهلى مع بيراميدز بهدفين لمثلهما خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الخميس، باستاد الأهلى والسلام فى الجولة 27 من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، سجل إبراهيم عادل وتراورى ثنائية بيراميدز، فيما سجل ثنائية الأهلى حسين الشحات وكهربا.

بهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده إلى 42 نقطة جمعها 20 مباراة، ويبقى فى المركز الثالث، كما يرتفع رصيد بيراميدز إلى 35 نقطة ويرتفع للمركز الثامن.