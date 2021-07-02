شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز بعد خطف نقطة من الأهلي: نلعب ونقاتل كفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الحساب الرسمي لفريق بيراميدز، الاحتفال بتعادله مع النادي الأهلي خلال مباراة الأمس التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري العام، وانتهت بالتعادل بين الفريقين بهدفين لمثلهما، ونشر حساب بيراميدز على تويتر صورة من تجمع اللاعبين وعلق عليها "نلعب كفريق ونقاتل كفريق".



بيراميدز

ويفقد فريق نادي بيراميدز لجهود لاعبيه رمضان صبحي ونبيل دونجا في مباراة إنبي المقبلة بالدوري الممتاز، بسبب الإيقاف بالنسبة لرمضان وحصوله على الإنذار الثالث في مباراة الأهلي الأخيرة، بينما تعرض نبيل دونجا للطرد في ذات اللقاء.

ويستأنف بيراميدز تدريباته مساء الجمعة بدون راحة بملعب الدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة إنبي المقبلة على استاد الدفاع الجوي، في إطار الدوري الممتاز.