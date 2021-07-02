شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية الدولية ترفض استثناء مصر وتوافق على تأخر 4لاعبين للسفر لطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت اللجنة الأوليمبية الدولية طلب اتحاد الكرة المصرى بتأخير سفر بعثة المنتخب الأوليمبي لمدة 24 ساعة بسبب مشاركة النادى الأهلى في نهائي دورى أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقرر له يوم 17 من الشهر الجاري

بينما وافقت الأوليمبية الدولية على إمكانية تأخير وصول أربعة لاعبين من بعثة المنتخب لمدة 24 ساعة فقط على أن ينضموا عقب وصول البعثة بعد وصولها لطوكيو بأربعة وعشرين ساعة فقط .

وكان اتحاد الكرة قد خاطب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من اجل مخاطبة الأولمبية الدولية باستثناء المنتخب الأوليمبي المصري ووصله متاخرا 24 ساعة بسبب نهائي دورى ابطال افريقيا

ولم يستسلم اتحاد الكرة حيث يحاول مع الفيفا للتفاوض مرة أخرى مع الأولمبية الدولية والحصول على هذا الاستثناء قبل إعلان قائمة المنتخب الساعة خمسة اليوم