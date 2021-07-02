شكرا لقرائتكم خبر عن ستاد القاهرة يستضيف معسكر القوى استعدادا لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل لاعبى منتخب العاب القوى معسكر داخلى باستاد القاهرة فى إطار الاستعداد للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية التى ستقام بطوكيو.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى موعد السفر الى الأولمبياد، على أن يكون المعسكر بالاستاد للاعبى الرمى بينما تدخل بسنت حميدة معسكر بالإسكندرية عقب العودة من بطولة التشيك والتى تشارك فيها ممثلة عن مصر .

وتأهل من ألعاب القوى كل من إيهاب عبد الرحمن و مصطفى عمرو و محمد مجدى و بسنت حميدة .

تشارك بسنت حميدة لاعبة منتخب ألعاب القوى فى منافسات بطولة التشيك الدولية التى تقام فى الفترة من 4 إلى 8 يوليو المقبل، كممثلة عن مصر فى البطولة، حيث تأتى مشاركة بسنت فى إطار الاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية التى تستضيفها طوكيو الشهر المقبل.