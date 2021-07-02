شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يعود لتشكيل الزمالك الأساسى أمام المحلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عودة محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأبيض، للتشكيل الأساسى فى المباراة المقبلة التى ستجمع الفريق مع غزل المحلة، والمقرر إقامتها مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد القاهرة، وذلك لتعويض غياب يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق الذى سيغيب عن الأبيض لحصوله على ثلاث إنذارات.

ويرغب كارتيرون فى الدفع بشيكابالا إلى جانب أحمد سيد زيزو، وأشرف بن شرقى، جناحى الزمالك، وخلف سيف الجزيرى، مهاجم الفريق، الذى سيقود خط هجوم الأبيض فى المباراة المقبلة أمام غزل المحلة.

ويسعى الجهاز الفنى للزمالك لتحقيق الثلاثة نقاط والفوز على غزل المحلة فى المباراة المقلبة لمواصلة الانتصارات التى حققها الفريق فى مسابقة الدورى الممتاز، وذلك عقب الفوز على مصر المقاصة بمسابقة الدورى الممتاز، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ليواصل الأبيض تصدره لجدول ترتيب المسابقة برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى مباراتين، واستغلال تعادل بيراميدز مع الأهلى، فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، بهدفين لكل فريق، ليحتل الأحمر المركز الثالث فى جدول المسابقة برصيد 42 نقطة، إلا أن الأخير ما زال له 7 مباريات مؤجلة.

وشارك شيكابالا مع الزمالك فى 20 مباراة بمسابقة الدورى الممتاز، أحرز خلالهم هدفًا و4 مباريات فى بطولة دورى أبطال إفريقيا أحرز خلالهم هدفًا و3 مباريات فى كأس مصر.