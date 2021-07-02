شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وحيد يغادر مران الأهلى بسبب الإصابة.. والأشعة تحسم موقفه من لقاء سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر محمود وحيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم قبل نهايته بعد تعرضه لكدمة قوية في القدم.

وتعرض «وحيد» لكدمة في القدم خلال مشاركته في تقسيمة الكرة، ولم يستطع إكمال المران بعد تدخل الجهاز الطبي، ويخضع اللاعب لفحوصات طبية لتحديد فرص مشاركته في مران الغد.

وخاض الأهلي مرانه اليوم ،دون راحة، استعدادا لمواجهة سموحة، في إطار منافسات الجولة ٢٨من بطولة الدوري الممتاز.

واشتمل المران على جانب بدني خفيف بمشاركة جميع اللاعبين، فيما خاض اللاعبون الذين لم يشاركوا في مباراة بيراميدز أمس تقسيمة قوية بمشاركة حارسين.

وخاض فريق الاهلى تقسيمة قوية خلال مرانه صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة سموحة ، بدأ المران بمحاضرة من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، ثم خاض اللاعبون فقرة بدنية خفيفة ، ويسعى الأهلي للعودة إلى الانتصارات وتحقيق أهداف المرحلة الحالية التي يركز فيها الفريق على بطولة الدوري الممتاز.