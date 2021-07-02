شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدول ترتيب الدورى المصرى لم يتغير فيه أى جديد بعد مباراة فريقى الأهلى وبيراميدز بالجولة السابعة والعشرين، بالنسبة للفريق الأحمر، خاصة أن اللقاء انتهى بالتعادل بين الفريقين ليبقى الأهلي فى المركز الثالث.

تعادل الأهلى وبيراميدز

تعادل الأهلي وبيراميدز بهدفين لمثلهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، باستاد الأهلي والسلام في الجولة الـ27 لبطولة الدوري المصري. سجل إبراهيم عادل وتراوري ثنائية بيراميدز، فيما سجل ثنائية الأهلي حسين الشحات وكهربا.

جدول ترتيب الدورى

جاء تعادل الاهلى وبيراميدز ليؤمن صدارة فريق الزمالك ويزيد الفارق بينه وبين الأعلى فى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث حصد الزمالك على رصيد 61 نقطة، بينما يأتى فى المركز الثانى المصرى البورسعيدى برصيد 43 نقطة، وفى المركز الثالث الأهلى برصيد 42 نقطة، وفى المركز الرابع سموحة برصيد 40 نقطة.

موقف بيراميدز فى جدول ترتيب الدوري

ويحتل بيراميدز المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري، بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر فى 4 ليجمع فى النهاية 35 نقطة.



