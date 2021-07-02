شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية لنجوم الأهلى استعداداً لمواجهة سموحة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين شاركوا مباراة بيراميدز أمس، تدريبات استشفائية اليوم؛ للتخلص من الإجهاد العضلي وفق البرنامج التدريبي الخاص بهم.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة بيراميدز تدريبات بدنية خفيفة، ثم استكملوا برنامجهم الاستشفائي، وذلك خلال مران الأهلي الذي أقيم صباح اليوم.

وأدى الأهلي مرانه اليوم؛ استعدادا لمباراة سموحة المقرر لها مساء الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة ٢٨ من بطولة الدوري الممتاز.



وقبل انطلاق المران عقد موسيماني جلسة مع جهازه المعاون؛ للتأكيد على البرنامج التدريبي الذي قام الفريق بتنفيذه اليوم في بداية تحضير الفريق لمباراة سموحة.



كما حرص بيتسو موسيماني على عقد محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي طالب خلالها بالتركيز في المباراة المقبلة والعودة إلى طريق الانتصارات؛ لاستكمال مسيرة الفريق في الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز.

وخاض فريق الاهلى تقسيمة قوية خلال مرانه صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة سموحة ، بدأ المران بمحاضرة من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، ثم خاض اللاعبون فقرة بدنية خفيفة، وحرص الجهاز الفني على تجهيز جميع اللاعبين من خلال تقسيمة الكرة التي شارك فيها اللاعبون البدلاء والذين لم يشاركوا أمس أمام بيراميدز، وبمشاركة الحارسين مصطفى شوبير وحمزة علاء.



ويسعى الأهلي للعودة إلى الانتصارات وتحقيق أهداف المرحلة الحالية التي يركز فيها الفريق على بطولة الدوري الممتاز.