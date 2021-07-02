تعرف على مشوار الأهلى وكايزر تشيفز فى دورى أبطال أفريقيا قبل النهائى

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى النادى الأهلى مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو المقبل، فى مركب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.

تأهل الأهلى بعد الفوز على الترجى التونسى ذهابا بهدف دون رد وإيابا بثلاثية بيضاء، فيما تأهل كايزر تشيفز على حساب الوداد البيضاوى المغربى بالفوز عليه ذهابا بهدف دون رد والتعادل السلبى فى مباراة الإياب.

وقبل المباراة النهائية نستعرض مشوار الأهلى وكايزر تشيفز فى دورى أبطال أفريقيا فى التقرير التالى.. مشوار الأهلى

سونيديب 0 /1 الأهلى ذهاب دور الـ32

الأهلى 4/ 0 سونيديب إياب دور الـ32

دور المجموعات الـ16

الأهلى 3/ 0 المريخ السودانى

سيمبا التنزانى 1/ 0 الأهلى

الأهلى 2 /2 فيتا كلوب

فيتا كلوب 0 / 3 الأهلى

المريخ السودانى 2 /2 الأهلى

الأهلى 1 /0 سيمبا التنزانى

الأهلى 2 /0 صن داونز ذهاب ربع النهائى

صن داونز 1 /1 الأهلى إياب ربع النهائى

الترجى التونسى 0 / 1 الأهلى "ذهاب نصف النهائى"

الأهلى 3 / 0 الترجى التونس "إياب نصف النهائى

مشوار كايزر تشيفز فى دورى أبطال أفريقيا

كايزر تشيفيز 0 /0 باميندا الكاميرونى ذهاب دور الـ64 "التمهيدى"

باميندا الكاميرونى 0/ 1 كايزر تشيفيز إياب دور الـ64 "التمهيدى"

كايزر تشيفز 0 /0 أول أغسطس الأنجولى ذهاب دور الـ32 "التمهيدى"

أول أغسطس الأنجولى 0/ 1 كايزر تشيفز إياب دور الـ32 "التمهيدى"

كايزر تشيفز 0 /0 حوريا الغينى "دور المجموعات"

الوداد المغربى 4 /0 كايزر تشيفز "دور المجموعات"

كايزر تشيفز 2/ 0 بيترو أتلتيكو الأنجولى "دور المجموعات"

بيترو أتلتيكو الأنجولى 0 /0 كايزر تشيفز "دور المجموعات"

كايزر تشيفز 1 /0 الوداد المغربى "دور المجموعات"

حوريا الغينى 2/ 2 كايزر تشيفز "دور المجموعات"

كايزر تشيفز 4 /0 سيمبا التنزانى "ذهاب دور ربع النهائى"

سيمبا التنزانى 3 /0 كايزر تشيفز "إياب دور ربع النهائى"

الوداد المغربى 1 /0 كايزر تشيفز "ذهاب نصف النهائى"

كايزر تشيفز 0/ 0 الوداد المغربى "إياب نصف النهائى"