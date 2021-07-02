شكرا لقرائتكم خبر عن 120 ألف جنيه سر اختراق سيد عبد الحفيظ الحظر الإعلامى قبل مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم الخليج 365 أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي حصل على 120 ألف جنيه مقابل ظهوره التليفزيوني الأخير، والذي جاء علي غير العادة قبل مواجهة مهمة بـ48 ساعة فقط، وظهر سيد عبد الحفيظ تليفزيونيا يوم الثلاثاء الماضي، فيما واجه الأهلي نظيره بيراميدز امس ببطولة الدوري العام، وهي المواجهة التي تعد واحدة من أهم مباريات الفريق الأحمر المتبقية قبل انتهاء مسابقة الدوري والذي يسعى المارد الأحمر للحفاظ عليه خاصة وأنه حامل اللقب، إلا أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 ليخسر الأهلي نقطتين مهمتين فى صراعه مع الزمالك علي اللقب.

وفرض سيد عبد الحفيظ نفسه قرارا بعدم السماح بالظهور فى كافة وسائل الإعلام حتى الانتهاء من المباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا، والمحدد لها 17 يوليو المقبل، لزيادة أجواء التركيز، خاصةً أن الفريق يخوض العديد من مباريات الدورى بشكل مضغوط خلال الأيام المقبلة قبل أن يتوجه إلى المغرب لملاقاة كايزر تشيفز الجنوب أفريقى فى نهائى دورى الأبطال.

ورغم قرار الحظر الإعلامي إلا أن سيد عبد الحفيظ قرر الظهور خاصة بعد عرض إدارة البرنامج عليه الحصول علي 80 ألف جنيه في بداية المفاوضات قبل أن يرفض ويطلب 120 ألف قبل أن توافق إدارة البرنامج والقناة في نهاية الأمر وظهر مدير الكرة وتحدث عن كل كواليس فريق الكرة وأهم الموضوعات علي الساحة الرياضية والتي تخص القلعة الحمراء.