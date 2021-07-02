شكرا لقرائتكم خبر عن 120 ألف جنيه سر اختراق سيد عبد الحفيظ الحظر الإعلامى قبل مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
وفرض سيد عبد الحفيظ نفسه قرارا بعدم السماح بالظهور فى كافة وسائل الإعلام حتى الانتهاء من المباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا، والمحدد لها 17 يوليو المقبل، لزيادة أجواء التركيز، خاصةً أن الفريق يخوض العديد من مباريات الدورى بشكل مضغوط خلال الأيام المقبلة قبل أن يتوجه إلى المغرب لملاقاة كايزر تشيفز الجنوب أفريقى فى نهائى دورى الأبطال.
ورغم قرار الحظر الإعلامي إلا أن سيد عبد الحفيظ قرر الظهور خاصة بعد عرض إدارة البرنامج عليه الحصول علي 80 ألف جنيه في بداية المفاوضات قبل أن يرفض ويطلب 120 ألف قبل أن توافق إدارة البرنامج والقناة في نهاية الأمر وظهر مدير الكرة وتحدث عن كل كواليس فريق الكرة وأهم الموضوعات علي الساحة الرياضية والتي تخص القلعة الحمراء.