شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس .. شريف عبد الفضيل يكشف كواليس أزمته مع جوزيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف شريف عبد الفضيل، مدافع الأهلى ومنتخب مصر السابق، كواليس خلافه مع البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للقلعة الحمراء، وقال عبد الفضيل في تصريحات تلفزيونية: "لا أقبل أن يشتمنى مدرب أو يتطاول عليا مبعرفش أسكت خالص، اتخانقت مع جوزيه 3 مرات بسبب إنى بحب اتعامل نفسياً صح عشان أخرج كل اللى عندى، أتذكر مرة كنا فى جنوب أفريقيا وفى التراى ماتش ملعبتش أنا وأحمد فتحى فقولنا يبقى مش هنلعب الماتش فنزلنا نتدرب بكل قوة".

وأضاف شريف عبد الفضيل، "دخلت على محمد شوقى جامد فى التدريب لقيت جوزيه جاى بسرعة يقولى العب باللراحة وشغل مخك بلاش تلعب بقلبك، زعلت أكتر دخلت على شوقى تانى بعصبية راح طردنى من التمرين وقعد يزعق وأنا أزعق قالى أنت مفكر نفسك لاعب، وكان معروف عن جوزيه أنه من المدربين اللى بتشيل، لقيت أحد اللاعبين جه قالى روح اعتذرله بقى عشان متزعلش وروحت فعلا ."

وتابع مدافع الأهلى السابق، "تانى يوم لقيته حاططنى فى التشكيلة الأساسية ألعب باك رايت، وطبعا مستواى مكنش حلو لقيته بيخرجنى فى الدقيقة 43، حتى مصبرش دقيقتين الشوط يخلص، وترنى أكتر كنت عارف إنى أستحق التغيير بس على الأقل بين الشوطين، وبعدها خرج من القائمة 4 ماتشات".

وأضافشريف عبد الفضيل : بعدها كان الأهلى سيواجه إنبى لقيته جاى بيقولى أنا محتاجك قولتله أنا بلعب فى الأهلى وتحت أمرك قالى هنلعب 4 أمام إنبى بدون ليبرو عشان لازم نكسب وفعلا لعبت وكسبنا ومخرجتش من التشكيل تانى وكل محاضرة كان بيشيد بيا".

وعن اللاعبين الذى يرى شريف عبد الفضيل أنهم من الصعب تعويضهم قال، "الثلاثى محمد صلاح ومحمد أبوتريكة وحازم إمام هم الأفضل على الإطلاق وصعب مصر تكررهم، نضاف ومحترمين وأخلاق وعملوا إنجازات كبيرة".