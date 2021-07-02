شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى يطالب جماهير الأهلى بالتوقف عن انتقاد اللاعبين بعد نقطة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الفنان نبيل الحلفاوى جماهير الاهلى بالاكتفاء بالانتقادات اللاذعة التى وجهت للاعبين عقب التعادل مع بيراميدز بالامس مشدداً على ضرورة منحهم الفرصة للإستفادة من الدرس ، وكتب الحلفاوى عبر حسابه على تويتر:"رد فعلنا بالأمس فيه الكفاية. علينا الآن أن نعطيهم الفرصة للاستفادة من الدرس واستعادة قواهم النفسية للعودة أقوى مما كانوا. ما رأيناه واستنكرناه كان حالة استثنائية نثق بأنها لن تتكرر.. ولتتحول إلى شحنة هائلة من الطاقة في قادم المباريات وفي نهائي أفريقيا إن شاء الله. معكم دائما"

وأغلق فريق الأهلى صفحة مباراته ضد بيراميدز والتى جمعتهما أمس الخميس على استاد "الأهلي والسلام" ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر الدوري المصري وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، على أن يبدأ الاستعداد لمباراته ضد سموحة.

ويرغب الأهلي في الاستعداد الجيد لمواجهة سموحة من أجل تحقيق الفوز ومواصلة الزحف خلف الزمالك من أجل استعادة قمة الدوري، وكذلك الثأر لهزيمة الدور الأول من الفريق السكندري، والذي لقنه هزيمة مفاجئة في الوقت القاتل من عمر المباراة ليخطف ثلاث نقاط غالية من الفريق الأحمر.

ويخوض فريق الأهلى بعد مواجهة بيراميدز ثلاث مباريات بالدوري مع سموحة والمقاولون العرب ومصر المقاصة قبل مواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى نهائى دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها 17 يوليو الجارى بالمغرب، وتأهل الأهلى بعد الفوز على الترجي التونسي ذهابا بهدف دون رد وإيابا بثلاثية بيضاء، فيما تأهل كايزر تشيفز على حساب الوداد البيضاوي المغربي بالفوز عليه ذهابا بهدف دون رد والتعادل السلبي في مباراة الإياب.