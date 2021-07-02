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إكرامي يوجه رسالة للشناوي بعد خطئه أمام بيراميدز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وجه شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، رسالة لزميله السابق محمد الشناوي حارس الأهلي، بعد الخطأ الذي ارتكبه في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الخميس في الدوري الممتاز.

ونشر شريف إكرامي صورة تجمعه بمحمد الشناوي أثناء عمليات الإحماء قبل المباراة، وعلق عليها قائلا: "كل التوفيق في النهائي والأولمبياد يا بطل".

وأضاف باللغة الإنجليزية: "ابق قويا يا أخي".

وتسبب خطأ الشناوي في حرمان الأهلي من نقطتين ثمينتين ببطولة الممتاز، إثر تعادله في الوقت القاتل 2-2 مع مضيفه بيراميدز في الجولة الـ27 من المسابقة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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