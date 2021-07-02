مصدر بالزمالك يكشف لمصراوي حقيقة إعارة زيزو والونش للسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نفى مصدر مسؤول في الزمالك ما تردد حول نية النادي لإعارة الثنائي أحمد سيد زيزو ومحمود حمدي الونش بعد التجديد لهما.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي: "كل الأخبار المنتشرة بخصوص إعارة زيزو والونش للدوري السعودي غير صحيحة".

وأضاف: "تم التجديد لزيزو والونش من أجل دعم الفريق، ولا يوجد أي نية لرحيلهما على سبيل الإعارة أو البيع".

وكان الزمالك مدد تعاقده مع أحمد سيد زيزو لمدة ثلاث سنوات مقبلة، ليستمر بين أسوار القلعة البيضاء حتى 2025.

كما قام الزمالك بتمديد عقد مدافعه محمود حمدي الونش لمدة ثلاث سنوات مقبلة حتى 2025 بعد اهتمام النصر السعودي بضمه.