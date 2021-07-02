هل تحول إلى عقدة؟.. بيراميدز يحقق رقماً تاريخياً لا يملكه غيره في مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

على مدار تاريخ الكرة في مصر لم يتعادل فريق مع الأهلي في نتائج المواجهات المباشرة إلا بيراميدز الذي أبى الهزيمة أمام العملاق الأحمر في مواجهتهما أمس الخميس في الأسبوع الـ 27 من بطولة الدوري وحقق تعادلاً قاتلاً في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

وحافظ بيراميدز على التعادل مع الأهلي في المواجهات المباشرة وهو الرقم الذي لم يحققه الزمالك أو أي فريق في مصر مع الفريق الأكثر تتويجاً ببطولة الدوري والكأس.

النادي الأزرق بمسماه القديم "الأسيوطي" والجديد "بيراميدز" لعب مع الأهلي 12 مباراة، فاز كل فريق 4 مباريات وحكم التعادل نتيجة 4 مباريات أيضاَ.

وتفوق الأهلي على الأسيوطي حيث فاز في 3 مباريات وتعادل مباراة وخسر مثلها وبعد التحول إلي بيراميدز تفوق النادي الأزرق وفاز 3 مباريات في مقابل مباراة للأهلي وتعادل الفريق 3 مباريات.

ولم يكن طرد نبيل دونجا في مباراة الأمس هو الكارت الأحمر الوحيد خلال 12 مواجهة تاريخية بين الفريقين حيث أشهر الحكام 6 كروت حمراء خلال مواجهات الفريقين بواقع 3 كروت حمراء للاعبي الفريقين.

وطرد من الأهلي في مواجهات بيراميدز، وليد سليمان وأيمن أشرف وعمرو السولية فيما طرد من النادي الأزرق أحمد أيمن منصور ورجب بكار ونبيل عماد دونجا.

ويتفوق بيراميدز على الأهلي في بطولة الكأس حيث إنه لم يخسر من الفريق الأحمر مطلقاً وأخرجه مرتين متتاليتين بمسماه القديم والحديث، حيث أخرجه من دور ربع النهائي 2018 تحت اسم الأسيوطي بالفوز بهدف نظيف سجله عمر كمال عبد الواحد وكرر فوزه في العام التالي بعد تحوله لبيراميدز وأخرجه من دور الـ 16 بنفس النتيجة وسجل الهدف ايريك تراورى .