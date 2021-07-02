مران الأهلي.. محاضرة مطولة من موسيماني.. وإصابة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

استأنف الأهلي تدريباته بلا راحة صباح اليوم الجمعة على ملعب "مختار التتش" بالجزيرة استعدادا لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز بعد التعادل مع بيراميدز أمس الخميس بنتيجة (2-2) في الأسبوع الـ27 للمسابقة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة التي تقام مساء الأحد المقبل بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الـ28 من البطولة المحلية التي يحتل خلالها المركز الثالث وما زال يمتلك سبع مباريات مؤجلة.

وعقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وطالبهم بالتركيز في مباراة سموحة.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الجوانب الفنية والخططية، والتركيز على تصويب الأخطاء لتلافيها وتجديد دوافع اللاعبين، والعمل على رفع الجانب المعنوي قبل مواجهة سموحة.

وطالب موسيماني اللاعبين بضرورة إغلاق ملف مباراة بيراميدز.

وأكد المدير الفني على ضرورة التركيز في مباراة سموحة للعودة من جديد إلى طريق الانتصارات في مسابقة الدوري، وتحقيق أهداف المرحلة الحالية التي يركز فيها الفريق جهوده الفنية والذهنية على مسابقة الدوري.

من جانبه، عقد موسيماني جلسة مع جهازه المعاون قبل انطلاق المران للتأكيد على البرنامج التدريبي الذي ينفذه الفريق اليوم في بداية التحضير لمباراة سموحة.

واشتمل المران على جانب بدني خفيف بمشاركة جميع اللاعبين، فيما خاض اللاعبون الذين لم يشاركوا في مباراة بيراميدز أمس تقسيمة قوية بمشاركة حارسين.

من جانبه، غادر محمود وحيد ظهير أيسر الفريق مران الفريق قبل نهايته بعد تعرضه لكدمة قوية في القدم.

وتعرض وحيد لكدمة في القدم خلال مشاركته في تقسيمة الكرة، ولم يستطع إكمال المران بعد تدخل الجهاز الطبي.

وسيخضع اللاعب لفحوصات طبية لتحديد فرص مشاركته في مران الغد.