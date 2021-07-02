راموس يقترب من الانتقال لسان جيرمان لمدة موسمين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اقترب المدافع الإسباني سيرخيو راموس من الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة عامين بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد الإسباني، حسبما أفادت محطة (آر إم سي سبورت) الفرنسية.

وبحسب التقرير، رفض راموس عروضا من ناديين إنجليزيين، ويقوم شقيقه ومستشاره حاليا بتوضيح التفاصيل النهائية في باريس.

وأعلن راموس رحيله عن ريال مدريد منذ حوالي أسبوعين. وانتهى عقده مع النادي رسميا أمس الأربعاء.

ولم يعرض الريال عقدا طويل الأمد على راموس، الذي تعرض لإصابات متكررة ولم يتم ترشيحه للمنتخب الإسباني لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

كان راموس انتقل للريال قادما من إشبيلية عام 2005، علما بأنه توج بـ22 لقبا مع الفريق الملكي.