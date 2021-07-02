بلجيكا تواجه إيطاليا وسويسرا تصطدم بإسبانيا مع انطلاق منافسات دور الثمانية في يورو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تتواصل منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) بانطلاق مباريات دور الثمانية اليوم الجمعة، حيث يلتقي المنتخب البلجيكي، المصنف الأول على العالم، نظيره الإيطالي، ويصطدم المنتخب السويسري بنظيره الإسباني.

وحقق كل من المنتخبين البلجيكي والإيطالي الفوز في جميع مبارياته الأربع السابقة بالبطولة، وينتظر أن تشهد مباراة اليوم على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ الألمانية، صراعا شرسا على انتزاع بطاقة التأهل للمربع الذهبي.

وتحوم الشكوك شيئا ما بشأن مشاركة النجمين إيدين هازارد وكيفن دي بروين، لاعبي خط وسط المنتخب البلجيكي، بسبب إصابات خفيفة.

وتفتتح منافسات دور الثمانية اليوم بمدينة سان بطرسبرج الروسية، حيث يلتقي المنتخب الإسباني نظيره السويسري الذي فجر مفاجأة بالإطاحة بالمنتخب الفرنسي من دور الستة عشر.

وقدم المنتخب الإسباني انطلاقة بطيئة في البطولة وسقط في فخ التعادل في أول مباراتين له بدور المجموعات، لكنه حقق انتصارا ساحقا في المباراة الثالثة أمام نظيره السلوفاكي 5 / صفر ثم تغلب على المنتخب الكرواتي 5 / 3 في مباراة استمرت لوقت إضافي في دور الستة عشر.