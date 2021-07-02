فولهام الإنجليزي يعلن تعيين ماركو سيلفا مديراً فنياً للفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن نادي فولهام المنافس في دوري البطولة الإنجليزية لكرة القدم، تعيين ماركو سيلفا في منصب المدير الفني للفريق.

وذكر النادي عبر موقعه الإلكتروني أن سيلفا وافق على توقيع عقد لمدة ثلاثة أعوام، حتى نهاية موسم 2023 / 2024 .

وأضاف أن نجم الفريق السابق لويس بوا مورتي، الذي خاض 250 مباراة بقميص فولهام على مدار ستة أعوام ونصف العام، سيكون مدربا مساعدا لماركو سيلفا.

وقال سيلفا :"أنا سعيد وفخور بتعييني مديرا فنيا في هذا النادي التاريخي... اشعر بالحماس لبدء المهمة ورسالتي لجماهيرنا قبل هذا التحدي الكبير، هي أننا سنعمل بجدية شديدة معا من أجل النجاح الذي يشعرهم بالفخر مع نهاية الموسم."