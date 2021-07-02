بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نفى هاني سعيد، المدير الرياضي لبيراميدز، قرب ناديه من التعاقد مع الدولي التونسي فرجاني ساسي بعد نهاية عقده مع الزمالك.

وقال هاني سعيد: "كل ما أثير بشأن وجود مفاوضات من بيراميدز مع ساسي للتعاقد معه اجتهادات، لا صحة لهذا الأمر، والأيام بيننا".

وأضاف في تصريحات لبرنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر": "فرجاني ساسي متاح ولا مشكلة في ضمه، لكننا لم نفاوضه".

وأتم قائلا: "إذا فتح باب المفاوضات مع الأندية الأخرى فهذا حقه لأنه لاعب حر، لكن بالنسبة لنا لم ندخل في مفاوضات معه".

يُذكر أن ساسي كشف في وقت سابق أن فترته مع نادي الزمالك كانت الأهم في حياته، ووعد الجماهير بـ"توضيح الحقائق" قريبا.