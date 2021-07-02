شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تتدرب على ركلات الترجيح قبل مواجهة تشيلى فى كوبا أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خصص المنتخب البرازيلي جزءا من التدريبات الاخيرة للتدريب على ركلات الترجيح أمس وهي الحصة الأخيرة قبل مواجهة تشيلي فجر السبت في ربع نهائي كوبا أمريكا، والتي تميزت بغياب الظهير الأيسر أليكس ساندرو، الذي باتت تدور شكوك حول مشاركته في اللقاء.

وإزء احتمال أن يتم تحديد المتأهل من الفريقين إلى الدور نصف النهائي بركلات الترجيح في حالة التعادل في نهاية الوقت الأصلي والإضافي، أخضع المدرب البرازيلي أدينور ليوناردو باتشي «تيتي» لاعبيه لمران على تسديد الركلات.

وأوضح الحارس إيدرسون في مؤتمر صحفي أنه قد يكون أحد المسؤولين عن تسديد واحدة من الركلات كما يفعل في مانشستر سيتي.

وأخفى تيتي مرة أخرى تشكيلته المحتملة لمباراة ربع النهائي في ريو دي جانيرو، لكن الدقائق القليلة من التدريبات التي بثها الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أظهرت أن السيليساو سيواجه صعوبة في العثور على ظهير أيسر.

ويرجع ذلك إلى أن أليكس ساندرو لم يتمكن من المشاركة في التمرين لليوم الثاني على التوالي، بسبب آلام عضلية في إحدى ساقيه اشتكى منها الثلاثاء الماضي.

ويخضع لاعب يوفنتوس الإيطالي للعلاج من قبل أخصائيي العلاج الطبيعي البرازيليين، وباتت تدور شكوك حول ضمه للقائمة.

وسيلتقي الفائز بين البرازيل وتشيلي يوم الاثنين في برازيليا ضمن منافسات نصف النهائي أمام الرابح من مواجهة بيرو وباراجواي، التي ستقام أيضا الجمعة في جويانيا.