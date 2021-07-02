شكرا لقرائتكم خبر عن هل يلجأ الأهلي لسيناريو "الخدعة" لتكرار اسطورة الحضري مع الشناوي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا شك أن محمد الشناوي هو حارس مصر الأول وواحد من أفضل حراس القارة الافريقية على مدار السنوات الماضية، وكان له دور بارز ورئيسي في معظم انتصارات الأهلي ومنتخبنا الوطني، الا ان جماهير الأهلي دائما ما تتطلع للأفضل حتي لو ضمن تشكيلتها هو الأفضل علي الاطلاق.

وترى جماهير الأهلي أن أخطاء الشناوي القليلة للغاية والتي كان آخرها في مواجهة بيراميدز امس ببطولة الدوري العام، وتسببه في هدف التعادل لبيراميدز في الدقيقة الأخيرة تأتي بسبب ان الشناوي يري انه الحارس الأوحد داخل الفريق وان باقي الحراس معه شديدي البعد عن مستواه الفني، وبالتالي فهو يضمن مشاركته الاساسية ولا يقدم افضل مستوياته، وهناك من يري ان ادارة الاهلي مطالبة بتكرار سيناريو "الخدعة" التاريخي والذي حدث مع عصام الحضري، فبعد ان رأت ادارة الأهلي ان مستواه في انخفاض لجأوا للتعاقد مع نادر السيد وقتها وكان حارس كبير لا يقل نجوميه عن الحضري، وتم التأكيد لنادر انه سيشارك علي حساب الحضري، ولكن العكس هو ما حدث حيث تم منح الثقة للحضري ولعب كل المباريات والبطولات مع الأهلي وحقق تاريخ كبير وجاء نادر السيد فقط لكي يعلم الحضري ان هناك حارس كبير يقف خلفه، وفي حالة اي انخفاض لمستواه سيشارك بدلا منه وهو ما لم يحدث علي الاطلاق.

موقف ادارة الاهلي الرسمي واضح في هذا الشأن فلا توجد اي نيه للتعاقد مع حارس جديد لعددة اسباب أولها انها تري أنها تملك أفضل حارس في مصر وهو محمد الشناوي، وثانيها انه لا يوجد اي حارس متاح للتعاقد يقترب حتي من مستوي الشناوي وبالتالي في حالة التدعيم بحارس جديد فلن يختلف الوضع كثيرا عن الوضع الحالي وسيكون الشناوي هو الأفضل حتي لو تضاعفت اخطائه مئات المرات.