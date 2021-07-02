شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين موسيماني ومعاونيه في الأهلي للترتيب لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع جهازه المعاون؛ لبدء التحضير لمباراة سموحة التي تقام مساء الأحد المقبل بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة ٢٨من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت جلسة المدير الفني مع معاونيه قبل انطلاق مران الأهلي؛ للتأكيد على البرنامج التدريبي الذي ينفذه الفريق اليوم في بداية التحضير لمباراة سموحة.

وأدى الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة.

وحرص بيتسو موسيماني على عقد محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي طالبهم خلالها بإغلاق ملف مباراة بيراميدز والتركيز في مباراة سموحة التي تعد الهدف الأهم حاليا؛ للعودة من جديد إلى طريق الانتصارات وتحقيق أهداف المرحلة الحالية التي يركز فيها الفريق جهوده الفنية والذهنية على بطولة الدوري

من ناحية أخرى ، يستعيد الأهلى جهود أيمن أشرف لاعب الفريق فى مواجهة سموحة بعدما غاب عن مواجهة بيراميدز بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة الزمالك التى انتهت بالتعادل 1-1 فى مايو الماضى.

وأغلق فريق الأهلى صفحة مباراته ضد بيراميدز والتى جمعتهما أمس الخميس على استاد "الأهلي والسلام" ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر الدوري المصري وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، على أن يبدأ الاستعداد لمباراته ضد سموحة.

ويرغب الأهلي في الاستعداد الجيد لمواجهة سموحة من أجل تحقيق الفوز ومواصلة الزحف خلف الزمالك من أجل استعادة قمة الدوري، وكذلك الثأر لهزيمة الدور الأول من الفريق السكندري، والذي لقنه هزيمة مفاجئة في الوقت القاتل من عمر المباراة ليخطف ثلاث نقاط غالية من الفريق الأحمر.

ويخوض فريق الأهلى بعد مواجهة بيراميدز ثلاث مباريات بالدوري مع سموحة والمقاولون العرب ومصر المقاصة قبل مواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى نهائى دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها 17 يوليو الجارى بالمغرب، وتأهل الأهلى بعد الفوز على الترجي التونسي ذهابا بهدف دون رد وإيابا بثلاثية بيضاء، فيما تأهل كايزر تشيفز على حساب الوداد البيضاوي المغربي بالفوز عليه ذهابا بهدف دون رد والتعادل السلبي في مباراة الإياب.