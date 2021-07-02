الزمالك يوافق على إعارة زيزو إلى اتحاد جدة لمدة موسم

القاهرة - سامية سيد - اقترب أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك من الانضمام إلي فريق اتحاد جدة السعودي لمدة موسم علي سبيل الإعارة عقب تجديد تعاقده مع الزمالك الأسبوع الماضي.

وكشف مصدر داخل الزمالك عن تلقي اللاعب عرضا شفويا من اتحاد جدة لمدة موسم علي سبيل الإعارة ، وتم تجديد المفاوضات بين الزمالك واتحاد جدة واللاعب عقب تجديد تعاقده مع الزمالك ، ورحبت ادارة الزمالك باعارة زيزو موسما بمقابل مادي يليق باسم الزمالك واللاعب.

وكان مصدر مقرب من اللاعب قد كشف أن عقده ينتهي بنهاية موسم 2024 ويتضمن شرطا جزائيا إلا إنه رفض الكشف عن حجم الشرط الجزائي الذى تم وضعه فى التعاقد الجديد بين الزمالك وزيزو الذى تم إبرامه فى جلسة جمعت اللجنة المكلفة بإدارة النادى مع والد زيزو واللاعب.

وكشف المصدر ذاته أن عقد زيزو مع الزمالك يتضمن قيام اللاعب بتصوير إعلان يحصل من خلاله على مقابل مالى، وذلك ضمن البنود التى ساهمت فى نجاح مفاوضات تجديد التعاقد بين الطرفين، كما أنه تم تعديل القيمة المالية للسنة المتبقية في العقد القديم ليكون ضمن بنود العقد الجديد.

وأكد والد أحمد زيزو، لاعب فريق الزمالك، أن إدارة النادى حققت كل مطالبهم قدر الإمكان، كما أن اللاعب وقع للزمالك دون أى اشتراطات لأن الأبيض هو السبب فى كل ما وصل له زيزو وصاحب الفضل عليه، كما أن النادى قدّر اللاعب وأصبح فئة أولى.