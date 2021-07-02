شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يطالب اللاعبين بالتركيز فى مباراة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، وطالبهم بالتركيز فى مباراة سموحة المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.

وحرص موسيمانى على الحديث مع اللاعبين فى الجوانب الفنية والخططية، والتركيز على تصويب الأخطاء؛ لتلافيها وتجديد دوافع اللاعبين، والعمل على رفع الجانب المعنوى قبل مواجهة سموحة.

وطالب موسيمانى اللاعبين بضرورة إغلاق ملف مباراة بيراميدز التى أقيمت أمس وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.

وأكد المدير الفنى ضرورة التركيز في مباراة سموحة؛ للعودة من جديد إلى طريق الانتصارات فى مسابقة الدورى، وتحقيق أهداف المرحلة الحالية التى يركز فيها الفريق جهوده الفنية والذهنية على مسابقة الدوري.

ويلتقى الأهلى مع سموحة مساء الأحد المقبل بالإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة 28 فى بطولة الدورى الممتاز.