شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يطالب اللاعبين بالتركيز فى مباراة سموحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، وطالبهم بالتركيز فى مباراة سموحة المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.
وحرص موسيمانى على الحديث مع اللاعبين فى الجوانب الفنية والخططية، والتركيز على تصويب الأخطاء؛ لتلافيها وتجديد دوافع اللاعبين، والعمل على رفع الجانب المعنوى قبل مواجهة سموحة.
وطالب موسيمانى اللاعبين بضرورة إغلاق ملف مباراة بيراميدز التى أقيمت أمس وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.
وأكد المدير الفنى ضرورة التركيز في مباراة سموحة؛ للعودة من جديد إلى طريق الانتصارات فى مسابقة الدورى، وتحقيق أهداف المرحلة الحالية التى يركز فيها الفريق جهوده الفنية والذهنية على مسابقة الدوري.
ويلتقى الأهلى مع سموحة مساء الأحد المقبل بالإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة 28 فى بطولة الدورى الممتاز.