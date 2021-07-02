شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تختار عمرو سليم رئيسا للبعثة الإعلامية فى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب، عمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو، رئيسا للبعثة الإعلامية المرافقة للبعثة المصرية فى الدورة الأولمبية بطوكيو 2021.

ومن المقرر أن تسافر البعثة المصرية إلى طوكيو على أفواج، بأن يكون الفوج الأول أحد يومى 16 أو 17 يوليو الجارى.

ويشارك من التايكوندو الرباعى هداية ملاك وسيف عيسى وعبد الرحمن وائل ونور حسين، بعد النجاح فى التأهل من خلال البطولات التى شاركو فيها خلال الفترة الماضية.

وتصدر منتخب الرجال ترتيب منافسات لبطولة الأفريقية التى أقيمت بالسنغال مؤخرا، حيث حصدت مصر 468 نقطة برصيد 2 دهب 4 فضة وجاء المنتخب التونسى فى المركز الثانى برصيد 377 نقطة 3 ذهب فقط وجاء المنتخب المغربى للرجال فى المركز الثالث برصيد 356 نقطة بذهبية وفضية و4 برونزية.

وحقق منتخب آنسات مصر المركز الثالث فى ترتيب السيدات، حيث تصدرت آنسات المغرب المركز الأول برصيد 433 نقطة بواقع 2 دهب و3 فضة وبرونزية، وجاء منتخب كوت ديفوار للسيدات فى المركز الثانى برصيد 408 نقاط بحصيلة 2 دهب و3 فضة، وحصل منتخب مصر على المركز الثالث برصيد 311 نقطة بذهبية وفضية و6 برونزيات.