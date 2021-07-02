الامارات | الأميركي ساليرنو يعود إلى قيادة السلة السورية في نهائيات آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن الأميركي ساليرنو يعود إلى قيادة السلة السورية في نهائيات آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة السلة السوري، عن تعاقده مع المدرب الأميركي جوزيف ساليرنو، لتولي القيادة الفنية لـ "نسور قاسيون" السلة، في النهائيات الآسيوية، التي تستضيفها العاصمة الإندونيسية جاكرتا أغسطس المقبل، ليعود بذلك ساليرنو (39 عاماً)، إلى تدريب المنتخب السوري، بعدما قاده مارس الماضي في النافذة الثانية من التصفيات القارية.

وأكد مدير المنتخب السوري، طريف قوطرش، أن الأميركي ساليرنو، من أهم المدربين الذين يملكون استراتيجية علمية في التدريب، بما يتناسب مع كل مباراة وفق المعطيات الموجودة.

وقال قوطرش في بيان الاتحاد السوري لكرة السلة: "يرتبط ساليرنو، بعلاقة جيدة مع اللاعبين، بجانب انسجامه وتعاونه مع الجميع"، مشيراً إلى أن العقد الجديد للمدرب الأميركي يستمر حتى انتهاء بطولة آسيا في إندونيسيا.

ويذكر، استهل المدرب الأميركي جوزيف ساليرنو مسيرته، عام 2008، وأصبح بعد عامين المدرب الأول لفريق "فيرمونت فروست هيفز" الكندي، قبل أن ينتقل إلى "سامر سايد" في رحلة استمرت بين عامي 2011 و2017، وفاز معه بجائزة أفضل مدرب بالدوري الكندي عام 2013، واتبعها بالانتقال إلى الإدارة الفنية لفريق "مونكتون ماجيك" الذي حققه مع لقب الدوري الكندي في 2019، في مسيرة عاود خلالها الفوز مجدداً بلقب أفضل مدرب عامي 2019 و2020.

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