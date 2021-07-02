شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الدهب : شخص واحد فقط هو سر تفوق بيراميدز .. تعرف عليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد محمود أبوالدهب نجم النادي الأهلي السابق بآداء اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز خلال مباراة الفريق أمام المارد الأحمر مساء اليوم والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز .

وقال أبوالدهب في تصريحات لبرنامج «البريمو» التعاقد مع تاكيس جونياس لقيادة فريق بيراميدز خطوة جيدة جداً من مجلس إدارة النادي، فهو مدرب متميز وأظهر بصماته مع فريق وادي دجلة لكن الإمكانيات لم تساعده، وسيظهر بشكل أفضل مع بيراميدز، وخاصةً من الموسم المقبل، حيث سيقوم باختيار اللاعبين بعناية شديدة وسيصبح منافساً قوياً على لقب الدوري المصري الممتاز .